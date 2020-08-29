Новини • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували

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Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували
У п'ятницю російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"28 серпня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню і готові реагувати на будь-які дії з ворожого боку", - йдеться в ранковому зведенні в суботу.

У штабі наголосили, що українські військові повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

"Від початку поточної доби, 29 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - додали в штабі.

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Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в пятницю не порушували 01
Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в пятницю не порушували 02

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Топ коментарі

  • Alter Nator
    а из каких критериев твой моск пришел к такому умозаключению?
  • Люцифер
    Братание на фронте когда ожидается?
  • Яр Холодний
    "Прошла зима,
    Настало лето...
    Спасибо "ЗЕлюкам"
    За это..."
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