Найманці РФ режим припинення вогню на Донбасі в п'ятницю не порушували

У п'ятницю російські найманці не порушували режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"28 серпня на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів із боку противника не зафіксовано. Військовослужбовці Об'єднаних сил і надалі дотримуються умов припинення вогню і готові реагувати на будь-які дії з ворожого боку", - йдеться в ранковому зведенні в суботу.

У штабі наголосили, що українські військові повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції.

"Від початку поточної доби, 29 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - додали в штабі.

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