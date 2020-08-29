В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб

В Україні станом на ранок суботи, 29 серпня, зафіксовано 2 481 новий випадок інфікування коронавірусом. Це найвищий показник добової захворюваності від початку пандемії.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 28 серпня, повідомлялося про 2 438 нових випадків, 27 серпня - про 1 974 нові випадки, 26 серпня - про 1 670, 25 серпня - про 1 658, 24 серпня - про 1 799 нових випадків, 23 серпня - про 1 987, 22 серпня - про рекордні 2 328 нових інфікованих за добу.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 116 978 осіб, померли від початку пандемії 2 492 особи (за добу - 41), видужали - 56 138 (за добу - 1055).

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 58 348 людей, що на 1 385 більше, ніж днем ​​раніше. Тож кількість активних хворих в Україні перевищує кількість тих, хто видужав.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Києві (265), Харківській (247), Тернопільській (227), Львівській (190), Івано-Франківській (182), Одеській (170), Чернівецькій (142) і Хмельницькій (103) областях.

Дивіться також: Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину. ВIДЕО