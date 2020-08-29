Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України

У суботу, 29 серпня, відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей день було встановлено згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року "на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві".

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли унаслідок протистояння російським військам українські військові потрапили в оточення.

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За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому ,"зеленому коридорі" 366 українських вояків загинули, 429 зазнали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.

У День пам'яті захисників України приспущено Державний Прапор України на будинках органів влади, державних підприємств, установ і організацій.

29 серпня о 10:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання в пам'ять про захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. На час хвилини мовчання буде зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (окрім тих, де встановлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

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Також на знак вшанування пам’яті захисників України 29 серпня о 10:00 буде перервано трансляції радіо- і телепередач. У День пам’яті захисників України трансляції розважальних програм радіо і телебачення буде обмежено.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, 29 серпня о 12:00 на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору заплановано проведення меморіального заходу, присвяченого Дню пам’яті захисників України.

З 29 серпня до 1 вересня на Михайлівській площі працюватиме фотовиставка "Іловайськ. Спогади. 2014".

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Крім того, на Михайлівській площі 29 серпня об 11:00 всі охочі зможуть відвідати артпроєкт "Жива пам'ять", присвячений пам'яті загиблих у російсько-українській війні (інформаційно-просвітницькі стенди). Артпроєкт працювати до 29 вересня.