Новини • Агресія Росії проти України

Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України

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Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України
У суботу, 29 серпня, відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Цей день було встановлено згідно з указом президента від 23 серпня 2019 року "на підтримку ініціатив громадськості та з метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві".

Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли унаслідок протистояння російським військам українські військові потрапили в оточення.

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За офіційними даними, під час Іловайської операції і подальшого розстрілу в так званому ,"зеленому коридорі" 366 українських вояків загинули, 429 зазнали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.

У День пам'яті захисників України приспущено Державний Прапор України на будинках органів влади, державних підприємств, установ і організацій.

29 серпня о 10:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання в пам'ять про захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. На час хвилини мовчання буде зупинено роботу в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (окрім тих, де встановлено безперервний режим роботи), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

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Також на знак вшанування пам’яті захисників України 29 серпня о 10:00 буде перервано трансляції радіо- і телепередач. У День пам’яті захисників України трансляції розважальних програм радіо і телебачення буде обмежено.

Як повідомили у Київській міській державній адміністрації, 29 серпня о 12:00 на площі біля Михайлівського Золотоверхого собору заплановано проведення меморіального заходу, присвяченого Дню пам’яті захисників України.

З 29 серпня до 1 вересня на Михайлівській площі працюватиме фотовиставка "Іловайськ. Спогади. 2014".

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Крім того, на Михайлівській площі 29 серпня об 11:00 всі охочі зможуть відвідати артпроєкт "Жива пам'ять", присвячений пам'яті загиблих у російсько-українській війні (інформаційно-просвітницькі стенди). Артпроєкт працювати до 29 вересня.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Сегодня отмечается День памяти защитников Украины - Цензор.НЕТ 9660
  • Вася Шевченко f77d76ba
    /
    Сьогодні відзначають День пам'яті захисників України - Цензор.НЕТ 3135

    **
    Он выходил с под Иловайска,
    ему чуть больше двадцати,
    в руках зажатая граната
    и палец у кольца чеки.
    Он третьи сутки в окружении,
    из роты больше никого.
    И вспоминая то сраженье,
    что не похоже на кино…
    Комбат кричал: «Держите фланги!»,
    а фланги сутки уж молчат,
    их пять часов бомбили «Грады» -
    российской армии набат…
    Взвода на небо уходили,
    ведь после «Градов», мин поток
    Из миномётов 2Б9,
    с названием нежным «Василёк».
    И как стояли спина в спину,
    уже не сорок… впятером.
    Как из зеленки выходили,
    под Старобешевым, потом.
    Как среди трупов затерявшись,
    где Псковский проходил спецназ,
    в тела стреляя бездыханных,
    не отводя постыдных глаз.
    Как Димка с криками: «Відходьте!
    Я їх ще трішки придержу!»
    Лёг с пулеметом, вынув сошки
    и залп нарушил тишину.
    Он ранен был, с пробитым лёгким,
    ведь до своих не доползти.
    Их прикрывал осознавая,
    что здесь конец его пути.
    Десант российский окружая,
    все замыкал свое кольцо,
    Ребята с боем прорывалась,
    из зоны действия АТО.
    Команда штаба: «Выходите!
    Для вас создали коридор».
    В котором их, как будто в тире,
    лупили снайперы в упор.
    И вы поверьте очень страшно,
    оставить и не хоронить,
    Друзей с которыми не раз ты,
    старался пайку разделить.
    Он выходил с под Иловайска,
    ему чуть больше двадцати,
    в руках зажатая граната
    и палец у кольца чеки.
    17.09.2014 (с). Вовчик Царенко.
  • Paulo Kit
    ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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