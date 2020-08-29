Ватажок "ДНР" Пушилін звинуватив ЗСУ в "облаштуванні позицій" та погрожує знищити їх

Самопроголошена "Донецька народна республіка" погрожує знищити позиції української армії, якщо Київ до 3 вересня не надасть акт про усунення нібито зведених споруд на лінії зіткнення.

Про це заявив ватажок донецьких терористів Денис Пушилін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Lenta.ru.

Зокрема, донецькі терористи звинуватили українську сторону, що та нібито займається "активним інженерним облаштуванням своїх позицій, порушуючи режим безстрокового перемир'я".

"У зв'язку з цим маю попередити, що українською стороною найближчими днями мають бути зроблені активні дії щодо усунення допущених порушень", - заявив Пушилін.

За його словами, акт про це має бути складено у Спільному центрі з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) і затверджено місією ОБСЄ.

"Якщо до 22:00 за московським часом 3 вересня 2020 року такий акт мені не буде надано, буду змушений вдатися до крайнього заходу", - пригрозив Пушилін.

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