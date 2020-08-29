Рішення про закриття справи "Роттердам +" поставило крапку в багаторічних маніпуляціях, - ДТЕК

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрити кримінальне провадження у справі "Роттердам +" підтвердило законність застосування принципу імпортного паритету під час визначення ціни на вугілля та безпідставність раніше висунутих підозр.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії ДТЕК, передає Цензор.НЕТ.

"Це рішення вкотре підтвердило, що порядок формування прогнозованої ціни на електроенергію у 2016 році визначив прозорі правила роботи на оптовому ринку електроенергії, які до цього не застосовувалися", - йдеться в заяві.

У ДТЕК підкреслили, що доцільність використання принципу імпортного паритету і відповідність методики ціноутворення на енергетичне вугілля в Україні практикам європейських країн були підтверджені міжнародними дослідженнями. Цей принцип було затверджено у меморандумі з МВФ під час визначення ціни на газ. Також компанія упродовж чотирьох років використовувала цей принцип ціноутворення під час продажу вугілля як приватним, так і державним енергогенеруючим компаніям.

"Компанія завжди послідовно виступала за впровадження в Україні прозорих європейських механізмів ціноутворення і відмову від ручного регулювання. ДТЕК шкодує, що рішення НКРЕКУ про впровадження таких принципів стало інструментом для політичних маніпуляцій і багаторічного цькування компанії", - зазначили у компанії.

У ДТЕК також повідомляють, що розглядають можливість захисту репутації компанії і своїх співробітників, які зазнали необґрунтованого переслідування в рамках цього кримінального провадження, в судовому порядку.

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