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Патріоти, які напали на автобус із тітушками Ківи, заслуговують на відзначення, - Ярош

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Патріоти, які напали на автобус із тітушками Ківи, заслуговують на відзначення, - Ярош
Напад на автобус із членами угрупування "Патріоти - за життя" спровоковано заграванням чинної влади з проросійськими політичними силами та організаціями.

Про це на сторінці у фейсбуці заявив український громадський і політичний діяч Дмитро Ярош, передає Цензор.НЕТ.

"Коли держава не виконує функцій захисту національних інтересів, тоді державний апарат перетворюється із інструменту захисту народу на інструмент гноблення того ж народу. Патріоти, які зважились на таку дію в ім’я воюючої з московською імперією України, заслуговують не на покарання, а на відзначення. Якщо ж влада і надалі терпітиме реваншистські та антидержавні бандформування на кшталт ОПЗЖ, ПШ тощо, вона втратить будь-яку свою легітимність і це призведе до її зміни", - написав Ярош.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

Патріоти, які напали на автобус із тітушками Ківи, заслуговують на відзначення, - Ярош 01

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Топ коментарі

  • dtrscnij grsrt
    А це бєз пєрєвода на «общєпанятньій».
    Мовою оригіналу:

    «Дмитро Ярош

    У національно-визвольній боротьбі або всі перемагають, або програють - теж всі...

    Коли Держава не виконує функцій Захисту національних інтересів, тоді державний апарат перетворюється із інструменту захисту народу в інструмент гноблення того ж народу...
    Я почув про «розстріл» автобусу прокремлівських колаборантів на Харківщині.
    Патріоти, які зважились на таку дію, в ім'я воюючої з московською імперією, України, заслуговують не на покарання, а на відзначення...
    Якщо ж влада, і надалі, буде толерувати реваншистські та антидержавні бандформування, типу ОПЗЖ, ПШ тощо, вона втратить будь-яку свою легітимність і це призведе до її зміни.
    Бо, Україна - непереможна!
    В єдності українців - Сила!
    Слава Нації!
    Смерть Ворогам!»

    Респект.
  • Алекс Мышкевич
    Патриотов наградить !
    Киву кастрировать ! 😂
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Ярош правильно говорит.Всех этих Медведчуков,Рабиновичей давно пора в тюрьму на пожизненно с полной конфискацией награбленного . Каналы медведчука 112,ньюс ван закрыть и ликвидировать.
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