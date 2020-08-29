Патріоти, які напали на автобус із тітушками Ківи, заслуговують на відзначення, - Ярош
Про це на сторінці у фейсбуці заявив український громадський і політичний діяч Дмитро Ярош, передає Цензор.НЕТ.
"Коли держава не виконує функцій захисту національних інтересів, тоді державний апарат перетворюється із інструменту захисту народу на інструмент гноблення того ж народу. Патріоти, які зважились на таку дію в ім’я воюючої з московською імперією України, заслуговують не на покарання, а на відзначення. Якщо ж влада і надалі терпітиме реваншистські та антидержавні бандформування на кшталт ОПЗЖ, ПШ тощо, вона втратить будь-яку свою легітимність і це призведе до її зміни", - написав Ярош.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.
Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.