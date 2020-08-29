У команді Зеленського серйозна криза, якою він не керує, - експрем'єр Гончарук

Рішення Конституційного Суду України про неконституційність призначення директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника відкочує антикорупційну реформу на п'ять років.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експрем'єр Олексій Гончарук, передає Цензор.НЕТ.

"Це рішення свідчить лише про одне. Президент Зеленський має серйозну політичну кризу всередині власної команди. І це перша криза, якою президент не керує. Президентська команда виявилась непідготовленою до цього рішення - жодних законодавчих ініціатив, щоб виправити колізію в законодавстві, ані зареєстровано, ані ухвалено монобільшістю. Представник президента в Конституційному Суді навіть не приховує від журналістів, що вони не знають, що з цим далі робити", - написав Гончарук.

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Він наголосив, що саме подання в КС було ініційовано депутатами президентської партії спільно з "представниками проросійських сил".

"Ще раз: члени президентської команди від імені голови держави "відпрацьовують" сценарії, які пишуться в Кремлі. Цим поданням депутати монобільшості сильно підставили Зеленського перед західними партнерами, для яких незалежність антикорупційних органів є ключовою умовою для співпраці", - зазначив Гончарук.

Екс-прем'єр нагадав, що в п'ятницю Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила справу за формулою "Роттердам +" через відсутність доказів причетності підозрюваних і відсутність збитків від такої схеми. "Водночас, за оцінками НАБУ, розмір збитків для споживачів електроенергії - понад 19 млрд грн", - підкреслив він.

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"Олігархічні клани одночасно та з усіх боків почали реванш та повертають Україну в "найкращі" часи своїх корупційних практик. А Офіс президента або удає, що не помічає нічого, або дійсно втратив зв‘язок із реальністю", - зауважив Гончарук.

У НАБУ також зазначили, що рішення КС не означає звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

Нагадаємо, Конституційний Суд визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором НАБУ. Представник президента в КС Веніславський заявив, що Ситник залишиться на посаді, бо механізму його заміни не існує.



