Новини • Агресія Росії проти України

Режим тиші в зоні ООС сьогодні не порушували

93424
Режим тиші в зоні ООС сьогодні не порушували
Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, 29 серпня, станом на 12:00 провокаційних обстрілів із боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано. Бойових втрат серед наших героїв-захисників немає", - зазначається в повідомленні.

Підрозділи ОС продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші, контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення і перебувають у постійній готовності до негайного адекватного реагування у випадку загострення ситуації.

Читайте також: Ватажок "ДНР" Пушилін звинуватив ЗСУ в "облаштуванні позицій" і загрожує знищити їх

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    А правда что кодировцы сношаюТ овец и садят коцапов на БУТЫЛКУ? 😈
  • Порохобандерівець
    Розмовляв сьогодні з хлопцями- щойно з передка. Проклинають Зєлю. Кажуть що перемир'я це- на руку виключно сєпарам. Підтягують техніку і відливають укріплення з бетону. Нашим навіть дерева не дають.

    Отака правда. А пан зі сраної рашки, чи з Донецька?
  • Порохобандерівець
    Тебе в ;ЗЕдіджітал; з Лахти взяли?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини