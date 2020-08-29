Режим тиші в зоні ООС сьогодні не порушували

Від початку поточної доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Від початку поточної доби, 29 серпня, станом на 12:00 провокаційних обстрілів із боку російсько-окупаційних військ на лінії бойового зіткнення не зафіксовано. Бойових втрат серед наших героїв-захисників немає", - зазначається в повідомленні.

Підрозділи ОС продовжують неухильно дотримуватися режиму тиші, контролюють обстановку на лінії бойового зіткнення і перебувають у постійній готовності до негайного адекватного реагування у випадку загострення ситуації.

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