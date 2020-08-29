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Росія "визнає легітимність" виборів у Білорусі, - Путін

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Росія "визнає легітимність" виборів у Білорусі, - Путін
Президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що визнає "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, законним главою держави.

Про це Путін сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на те, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їхню легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах", - сказав Путін.

Він додав, що не впевнений у чесності тих, хто ставить під сумнів чесність виборів у Білорусі.

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"У мене є всі підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумнівається, були абсолютно чесними", - стверджує Путін.

Російський президент звинуватив представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у тому, що вони попри запрошення влади Білорусі не приїхали спостерігати за виборами.

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"Чого ж вони не приїхали? Це відразу наводить на думку про те, що вже була, власне кажучи, заготовлена ​​позиція щодо результатів цих виборів", - сказав він.

Топ коментарі

  • Вiктар BY
    Это хорошо, что признает - не будет "многоходовочек".
    Сегодня, когда возрождается у граждан Беларуси национальное самосознание, солидарность, желание стать свободными - не должно быть иллюзий и предрассудков на счет путена. Это враг.
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Россия "признает легитимность" выборов в Беларуси, - Путин - Цензор.НЕТ 3148
  • vitaliymkua
    Ця світлина була б доречніша!

    Россия "признает легитимность" выборов в Беларуси, - Путин - Цензор.НЕТ 760
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