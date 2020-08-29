Росія "визнає легітимність" виборів у Білорусі, - Путін
Про це Путін сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія-1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"З огляду на те, що вибори відбулися. Я відразу це зробив. Ми визнали їхню легітимність. Я привітав Олександра Григоровича Лукашенка з перемогою на цих виборах", - сказав Путін.
Він додав, що не впевнений у чесності тих, хто ставить під сумнів чесність виборів у Білорусі.
"У мене є всі підстави сумніватися в тому, що ті, хто сумнівається, були абсолютно чесними", - стверджує Путін.
Російський президент звинуватив представників Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у тому, що вони попри запрошення влади Білорусі не приїхали спостерігати за виборами.
"Чого ж вони не приїхали? Це відразу наводить на думку про те, що вже була, власне кажучи, заготовлена позиція щодо результатів цих виборів", - сказав він.