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МВС Білорусі закликало населення провести вихідні на природі в колі сім'ї

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МВС Білорусі закликало населення провести вихідні на природі в колі сім'ї
У п'ятницю, 28 серпня, на протестних акціях у Білорусі затримали 32 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Tut.by, про це повідомляє пресслужба МВС РБ.

За даними відомства, протестні акції були небагатолюдними.

"Найактивніші з них відбулись традиційно в Мінську. Учасники збиралися дрібними групами з різними плакатами й атрибутикою. Біля Національного академічного театру ім. Я. Купали було близько 200 осіб. На площі Незалежності зібралося не більше 90 громадян", - йдеться в повідомленні.

Загалом у країні до розгляду в суді справ щодо адміністративних порушень затримано 32 людей.

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У відомстві також закликали білорусів провести останні вихідні літа в колі сім'ї, близьких людей.

"Не беріть участі в незаконних вуличних акціях, а головне, не залучайте своїх дітей до подібних заходів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Білорусі вже три тижні поспіль відбуваються багатотисячні протестні акції через фальсифікації президентських виборів і захоплення влади в країні Олександром Лукашенком.

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Топ коментарі

  • Вiктар BY
    "Не вовлекайте детей" звучит особенно уместно. Недавно Мир наблюдал, как один мозаичный психопат вооружил 15 летнего подростка для защиты династии колхозной монархии - тем самым окончательно разрушая психику последнего.
  • ALEX SUROVV
    Правильно. И ходить строго не больше чем по двое и опустив голову вниз чтобы не правацировать омон. Лука, ты еще красными стрелочками на тротуаре нарисуй куда беларусам можно ходить на выходные и до скольки времени быть дома или на работах.
  • AV77
    Просто пособие можно писать, как людей превратить в рабов за 30 лет.
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