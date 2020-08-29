23 українські правоохоронці загинули при виконанні за минулий рік, - Аваков

За минулий рік під час виконання службових обов'язків загинули 23 співробітники системи Міністерства внутрішніх справ України, загалом за роки незалежності - 1690 правоохоронців, із них від початку проведення АТО/ООС - 462.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час вшанування пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації МВС України.

"Щороку ми зустрічаємося тут, на Солом’янській площі, щоб віддати шану правоохоронцям, які загинули, рятуючи життя людей, а останніми роками ще й боронячи державу від агресора на сході України. З цього року указом президента День вшанування пам’яті працівників органів системи МВС, які загинули під час виконання службових обов’язків, поєднано з Днем пам`яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни. Саме цього дня, у серпні 2014 року, внаслідок російської збройної агресії на сході нашої держави, під час виходу наших військовослужбовців з оточення окупантів поблизу м. Іловайськ, Україна зазнала найбільших втрат. Серед них значна частина – добровольчі батальйони Національної гвардії та міліціонери", - сказав Аваков.

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Міністр наголосив, що професія правоохоронця завжди пов'язана з ризиком, тому її вибирають тільки мужні люди, які готові жертвувати собою заради спокою, порядку, закону, України.

"Дуже боляче втрачати побратимів, ще болісніше сповіщати близьким про загибель рідної людини. Я низько вклоняюся матерям, вдовам, дітям правоохоронців, які віддали життя за справу боротьби зі злочинністю, за нашу незалежність та суверенітет держави, виконали свій професійний обов’язок найвищою ціною – ціною власного життя. Вічна пам’ять та слава поліцейським, гвардійцям, прикордонникам, рятувальникам, які не злякалися, не схибили, не зрадили", - додав він.

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