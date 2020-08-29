Новини • Коронавірус і карантин

Нові правила для дитсадків: м'які іграшки, килими та рушники - під забороною

4 79747
Нові правила для дитсадків: м'які іграшки, килими та рушники - під забороною
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації щодо роботи дитячих садків під час пандемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Вихователі вранці приймають дітей від батьків на території закладу, але за межами будівлі. Виключно на вході в заклад організовується місце для обробки рук спиртовими антисептиками. Всі протиепідемічні заходи для дітей мають бути організовані в ігровій формі", - наголошується в повідомленні.

У закладах дошкільної освіти забороняється використання багаторазових тканинних рушників, м'яких іграшок, килимів із довгим ворсом. Заборонено заходити в приміщення дошкільного закладу у вуличному взутті, проводити масові заходи і батьківські збори.

Читайте також: В Україні за добу рекордні 2 481 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 116 978 осіб

У закладах дошкільної освіти необхідно проводити дезінфекцію поверхонь що дві години і частіше, а також відразу після закінчення занять.

"Обов'язковими будуть провітрювання приміщень не менше 15 хвилин перед відкриттям закладу і провітрювання кімнат (по черзі) упродовж дня", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також: Мер Івано-Франківська Марцінків закликав містян виходити на протести через посилення карантину. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Fobos
    старе прислів'я про дерев'яні іграшки втілюється у життя..
  • Лариса fb3d953c
    Расследовано налоговой полицией, что в Харьковской области есть целый цех, где производились фальшивые тесты на подпольном каком -то предприятии. Его крышевали, вероятно, власти и спецслужбы, потому что не полиция и СБУ это выявили, а налоговая и этот цех просуществовал много месяцев. Они продавали сотни тысяч тестов и медики их использовали. Эти тесты абсолютно дают ложные данные и они могли быть не стерильными, могли заражать людей любой инфекцией. Эти тесты поставлялись в лечебные учреждения. Теперь вопрос об адекватности нашей зеленой власти, об адекватности данных статистики заболеваемости, адекватности лечения людей. Изъяли 200 тыс.наборов, а продалось их миллионы. Вот все что нужно знать про зеленую преступную власть, про нашу коронавирусную ложнопандемию, про доверие нашему Минздраву и Степанову, который видимо закупал у них фальшивые тесты и дает постоянно ложные сведения по короне. ЖАХ.
  • 133133
    а зачем ты привела к власти эту "зеленую преступную власть" ?

    тебе парады Порошенко не нравились и захотелось поменять их на демонстрацию шмоньки Могилевской ?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини