США закликали владу Білорусі звільнити політв'язня Шклярова

Влада Сполучених Штатів Америки закликала Білорусь звільнити політичного в'язня Віталія Шклярова.

Про це під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ заявив заступник державного секретаря США Стівен Біган, передає Цензор.НЕТ.

"Я також хотів би знову закликати звільнити всіх, хто був несправедливо затриманий. Серед них є громадянин США на ім'я Віталій Шкляров. Пан Шкляров приїхав до Білорусі в липні разом зі своїм 8-річним сином, щоб відвідати матір і відсвяткувати з нею свій день народження. Його схопили на вулиці, кинули в кузов фургона і відвезли за 300 кілометрів до слідчого ізолятора. Попри утримання під вартою він хоробро відмовляється зізнатися в злочинах, яких не скоював, і тому залишається у в'язниці. Дозвольте мені чітко заявити: у президента Сполучених Штатів і державного секретаря немає вищого пріоритету, ніж захист американських громадян, помилково звинувачених і утримуваних під вартою за злочини, яких вони не скоювали. Ми закликаємо білоруську владу негайно звільнити Віталія, а також всіх несправедливо затриманих", - підкреслив Біган.

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Він також висловив підтримку від імені США всім учасникам протесту.

"Сполучені Штати підтримують Віталія Шклярова, як і всіх тих, хто залишається під вартою, родичів тих, хто зник безвісти і був убитий, всіх, хто продовжує мирно крокувати вулицями Білорусі, вимагаючи свого права визначати власне майбутнє. Їм я кажу: ви нас надихаєте, і ми вас не забудемо", - додав заступник державного секретаря США.





