Маск чіпував свиню, щоб навчити людей спілкуватися без слів

Американський винахідник Ілон Маск розповів, що фахівці його компанії Neuralink змогли успішно імплантувати чіпи в мозок двох свиней, а згодом витягнути їх без шкоди для тварин. Згодом ця технологія допоможе людству спілкуватися без слів.

Про успіхи Маск розповів на онлайн-пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"За останній рік ми значно спростили наші системи: тепер вони вміщаються у чіп, який займає менше місця, ніж монета, і його можна повністю приховати під час імплантації. Він повністю зіллється з кісткою черепа і буде невидимим ззовні, працюючи цілий день без підзарядки", - сказав підприємець.

Чіпи встановили в мозок двох свиней, і завдяки пристроям вчені змогли відслідковувати за допомогою бездротової технології, до чого торкається свиня своїм п'ятачком.

Читайте також: Ми часто захоплюємося Маском, але чомусь забуваємо, що у нас є "Південмаш", - Зеленський

Згодом дослідники імплантували відразу два чіпи в мозок однієї зі свиней, що підтвердило можливість паралельної роботи відразу декількох пристроїв.

У перспективі подібні пристрої можна буде використовувати для боротьби з епілепсією, паралічем та іншими хворобами, при яких порушена робота головного або спинного мозку.

Раніше Маск заявляв, що його стартап Neuralink розробляє технологію, яка дозволить спілкуватися без слів із використанням спеціального чіпа, підключеного до мозку.

Читайте також: Маск вважає основоположника практичної космонавтики, українця Корольова, "одним з найкращих"

Маск сподівається, що зможе вперше підключити пристрій Neuralink до мозку людини упродовж наступного року.