Медпрацівники отримують найнижчу зарплату в країні, - Степанов

Зарплата медпрацівників - найнижча в країні, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Наші медичні працівники всі 29 років отримували найнижчу заробітну плату в країні. Якщо на 1 січня цього року середня заробітна плата в країні становила близько 10 500 гривень, то середня заробітна плата у сфері охорони здоров'я - 7 087 гривень. На 30 відсотків нижча, ніж у середньому в країні. Це ганьба для країни", - сказав Степанов.

За його словами, з вересня медикам підвищуватимуть зарплати через механізм доплат.

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Як повідомлялося раніше, на засіданні 19 червня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про збільшення зарплат для медиків із 1 вересня.