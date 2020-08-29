Пологовий будинок під Києвом закрили через породіллю з коронавірусом

У смт Ворзель Київської області на карантин через виявлення випадку коронавірусу закривається пологовий будинок Ірпінської центральної лікарні.

Про це повідомив перший заступник міського голови Ірпеня Олександр Маркушин, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч з середи на четвер швидка доставила туди вагітну (38 тиждень) мешканку Ворзеля із загрозою переривання вагітності. Жінці потрібно було екстрено зробити кесарів розтин. Оскільки у неї була температура і ознаки респіраторного захворювання, зробили експрес-тест на Covid-19. Він виявився негативним. Через безпосередню загрозу життю жінки і дитини, наші медики прийняли рішення негайно оперувати. Після операції жінку помістили в ізолятор і повідомили про потребу здачі аналізів для ПЛР діагностики. І тільки тоді вона розповіла про те, що напередодні вже здала цей тест. Сьогодні ми отримали результати – вони, на жаль, позитивні", - написав він.

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"Тому протягом двох тижнів пологовий буде закрито на карантин. Маємо 10 медиків, які безпосередньо контактували з хворою та 20 вагітних, які перебували у цей час в пологовому (з хворою жінкою не контактували!). 14 вагітних, які були на збереженні, виписуємо додому під нагляд сімейних лікарів. Контактні лікарі уже на самоізоляції. Усім 30 особам буде зроблено ПЛР-тестування", - додав Маркушин.

Вагітні мешканки нашого регіону направлятимуться на пологи у Бородянську центральну районну лікарню