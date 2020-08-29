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Військові США перехопили біля берегів Аляски 6 військових літаків РФ

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Військові США перехопили біля берегів Аляски 6 військових літаків РФ
Американські військові перехопили шість російських військових літаків біля узбережжя Аляски. Ці інциденти сталися в ніч з четверга на п'ятницю.

Про перехоплення повідомило Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Американські винищувачі F-22 за підтримки авіації з дозаправки паливом у небі KC-135 перехопили три групи російських патрульних літаків Ту-142, що увійшли в ідентифікаційну зону повітряної оборони Аляски.

Російська авіація наблизилась на 50 морських миль до берега Аляски і впродовж близько 5-ти годин перебувала у міжнародному повітряному просторі, - заявили у NORAD.

"Наші суперники продовжують розширювати свою військову присутність і випробовують нашу оборону", - заявив у повідомленні командувач аерокосмічної оборони Північної Америки генерал Глен Вангерк.

Перехоплення трапилось через кілька годин після того, як американські військові повідомили про появу російської субмарини неподалік Аляски.

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Топ коментарі

  • Roman Kovalyov
    Когда уже сбивать начнут?
  • Олександр Дніпро
    Американский портал по военной авиации Airfighters в своем инстаграме трольнул "современную" авиацию России:
    "В 50-х бомбардировщик Ту-95 сопровождал наш истребитель 1-го поколения F-104, сейчас - истребитель 5-го поколения F-22 Raptor, а у русских бомбардировщик все тот же"...
    Військові США перехопили біля берегів Аляски 6 військових літаків РФ - Цензор.НЕТ 4373
  • Фродо Бэггинс
    Оказывается у них были учения с пуском крылатой ракеты с подводного положения. Ракета застряла в пусковой шахте. Командир правильно сделал что всплыл. Если она рванет в надводном положении есть шанс спастись, в подводном - нет. Что сделают с командиром ..

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    tZE inform

    @tZEinform

    · 28 авг.

    ПЛАРК К-186 «Омск» проекта 949АМ «Антей» (классификация НАТО Oscar-II), дата введения в строй 1994 год (зав. номер 651), дрейфует в надводном положении в международных территориальных водах тихоокеанского побережья Аляски.
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