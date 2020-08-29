Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС

Російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї поруч з Зайцевим. Їхні постріли були неприцільно, і тому військовослужбовці ООС не відкривали вогонь у відповідь. Поранених і втрат немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки.



Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 2 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.



Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

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"Наші захисники продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і готові дати адекватну відсіч противнику у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - сказано в повідомленні.







