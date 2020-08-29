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Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС

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Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС
Російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї поруч з Зайцевим. Їхні постріли були неприцільно, і тому військовослужбовці ООС не відкривали вогонь у відповідь. Поранених і втрат немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки.

Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 2 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

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"Наші захисники продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і готові дати адекватну відсіч противнику у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - сказано в повідомленні.

Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС 01
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС 02
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС 03
Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС 04

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Топ коментарі

  • Simon Bolivar f2151b2b
    Это руснявые кому сказали, что стреляли не прицельно?
  • Огусто
    Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8138
  • Федор solovero
    Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5317
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