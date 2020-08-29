Окупанти обстріляли захисників України поряд із Зайцевим, - штаб ООС
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Поблизу Зайцевого задокументовано ворожу вогневу провокацію зі стрілецької зброї. Постріли були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Крім того, українськими військовими виявлено факт інженерного обладнання позицій у бік наших підрозділів неподалік населеного пункту Водяне з тимчасово окупованої Ужівки.
Загалом, від початку поточної доби у районі проведення операції Об’єднаних сил, зафіксовано 2 порушення домовленостей, досягнутих 22 липня в рамках Тристоронньої контактної групи.
Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
"Наші захисники продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу і готові дати адекватну відсіч противнику у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - сказано в повідомленні.