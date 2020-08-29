Закон про підвищення "мінімалки" передали на підпис Зеленському
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Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон, згідно з яким мінімальна заробітна плата підвищується до 5 тис. грн.
Відповідна інформація з'явилася в картці документа на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Закон був переданий для підпису президента України Володимиру Зеленському.
Як повідомлялося, на позачерговому засіданні 25 серпня Рада підтримала в цілому законопроєкт №3963 "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", яким передбачено збільшення мінімальної зарплати до 5 тис. грн з 1 вересня 2020 року.