Генштаб планує восени зменшити кількість призовників
6 24144
Восени 2020 року кількість призваних на строкову військову службу планують зменшити: контракт із ЗСУ від початку року підписали 25 тис. осіб і стільки призовників, як раніше, вже не потрібно.
Про це повідомляє ГУ персоналу Генерального штабу ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
"У Генеральному штабі триває робота з якісного комплектування Збройних Сил України рядовим і сержантами, спрямована на збільшення військовослужбовців військової служби за контрактом", - сказано в повідомленні.
Так, від початку року до військової служби за контрактом залучені 25 тис. осіб (з них понад 2 тис. - офіцерський склад).
"Це дає можливість порушити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в жовтні - грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України", - повідомили в Генштабі.