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Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

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Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА
У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і становлять 11,6 тис. грн. У 2022 році середня зарплата буде 15 тисяч.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тис. грн. Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу. Ми очікуємо, що вже у 2022 середні зарплати у країні будуть на рівні 15 тис. грн", - написав він.

За словами прем'єр-міністра, обороти набирають кредитні програми для українських фермерів і невеликого бізнесу, а вітчизняна промисловість демонструє зростання.

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"Через пік економічної коронакризи в березні і квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Однак останні три місяці відновлення дають надію, що ми почали стійкий тренд на зростання", - зазначив Шмигаль.

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Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль 07

Топ коментарі

  • Vivo UA
    А доллар по чём, а цены на все какие?
  • Михаил Гуру
    А в долларовом эквиваленте сколько? 50 долларов?
  • Старый зольдат
    Шмыгаль в окружении ЗеДятлов.
    Средняя зарплата через 2 года будет 15 тыс. грн, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9822
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