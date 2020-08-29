Середня зарплата через 2 роки буде 15 тис. грн, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і становлять 11,6 тис. грн. У 2022 році середня зарплата буде 15 тисяч.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тис. грн. Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу. Ми очікуємо, що вже у 2022 середні зарплати у країні будуть на рівні 15 тис. грн", - написав він.

За словами прем'єр-міністра, обороти набирають кредитні програми для українських фермерів і невеликого бізнесу, а вітчизняна промисловість демонструє зростання.

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"Через пік економічної коронакризи в березні і квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Однак останні три місяці відновлення дають надію, що ми почали стійкий тренд на зростання", - зазначив Шмигаль.







