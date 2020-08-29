До 20% хворих COVID-19 в Україні потребують госпіталізації, - Степанов

В середньому в Україні до 20 відсотків хворих COVID-19 потребують госпіталізації.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як тільки збільшується кількість людей, які захворіли на COVID-19, відразу зростає кількість людей, які потребують госпіталізації. У середньому до 20% хворих COVID-19 потребують госпіталізації", - зазначив Степанов.

Він додав, що цей відсоток вираховується не за щоденною, а за щотижневою статистикою.

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 2481 випадок захворювання на коронавірусну інфекцією, 41 людина померла, 1055 пацієнтів одужали.

Найбільше нових випадків виявлено в Києві - 265. 247 випадків діагностовано в Харківській області, 227 - в Тернопільській, 190 - в Львівській, 182 - в Івано-Франківській.