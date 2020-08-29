Росія видала Україні співучасника вбивства ексучасника АТО Мамчура

З Росії в Україну екстрадували чоловіка, який, за версією слідства, в 2016 році вів стеження за колишнім учасником АТО Іваном Мамчуром, а потім стежив, щоб ніхто не зайшов у під'їзд, в якому Смородінов убивав Мамчура.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

"У червні минулого року в ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що 38-річного чоловіка в РФ затримали і помістили в слідчий ізолятор. Вчора, 26 серпня, в пункті пропуску Гоптівка була здійснена фактична передача підозрюваного працівникам поліції Рівненської області. Його помістили в ізолятор тимчасового утримання", - сказано в повідомленні.

Суд відправив підозрюваного під варту.

Ім'я затриманого не називають. За версією слідства, він допомагав кілеру Олегу Смородінову готувати вбивство колишнього учасника АТО Івана Мамчура.

"Після злочину (зловмисники. - Ред.) покинули територію України і поїздом поїхали в Москву, де отримали за умисне вбивство 37-річного жителя Рівного винагороду 2000 доларів США і 300 000 рублів Російської Федерації", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 37-річного Івана Мамчура, який працював в Рівненському слідчому ізоляторі майором внутрішньої служби, застрелили у вересні 2016-го у коридорі житлового будинку.

У березні 2020 року його вбивцю Смородінова засудили до 12 років ув'язнення за державну зраду.