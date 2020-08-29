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Колишнього чиновника "Нафтогазу" спіймали на розкраданні мільйонів, - МВС

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Колишнього чиновника "Нафтогазу" спіймали на розкраданні мільйонів, - МВС
Колишнього керівника компанії, засновником якої є НАК "Нафтогаз", підозрюють в розкраданні 1,7 млн грн.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишньому керівнику компанії, засновником якого є НАК "Нафтогаз", слідчі повідомили про підозру", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, протягом 2018-2019 років з порушенням вимог чинного законодавства на підставі виданих ним наказів було безпідставно виплачено виробничих премій на загальну суму 1,7 млн ​​грн, з яких понад 960 тис. грн - безпосередньо директору товариства.

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У поліції зазначають, що мають у своєму розпорядженні достатніми доказами причетності чиновника до розтрати та заволодіння коштами компанії.

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Топ коментарі

  • Ruslan Tkachenko
    поймали показали отпустили!! всем хорошо! шоу продолжается!!
  • Don Bessam dc0e2bc1
    фамилийо у бывшего есть?цикаво як вы маман бывшего достанете...
  • Ruslan Tkachenko
    про поймали будите говорить когда СЯДЕТ! а пока он не сел так что это не поймали это просто ЛОХАМ ШОУ!!!
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