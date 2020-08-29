Новини • Річниця Іловайської трагедії

Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі

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Пам'ятник загиблим під Іловайськом відкрили в Кривому Розі
29 серпня в Кривому Розі відкрили пам'ятник загиблим на Донбасі - "Іловайський хрест". На створення монумента пішло понад 2 роки.

Про це журналістам розповів один з ініціаторів створення пам'ятника, колишній куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Сам пам’ятник і його підніжжя виготовлені з граніту, інші елементи – соняхи та хрест – із бронзи. Загальна вага скульптури складає 500 кілограмів.

"Пам’ятник – це збільшена у 40 разів копія народної нагороди "Іловайський хрест", який бійці, які вийшли з "котла", носять на грудях. Фактично – це недержавний орден, який вручають найдостойнішим, після ретельної перевірки. Ще один важливий елемент монумента – соняхи. Це вони рятували життя нашим бійцям, які виходили "зеленим коридором". Аби відтворити їх такими, якими вони є саме о цій порі – вже не жовтими, а чорними, – скульптор Микола Гапон спеціально виїздив у поля", – розповів Колесник.

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За його словами, ескіз пам’ятника намалював він сам. Кошти збирали два роки, це – доброчинні пожертви бійців, волонтерів, усіх причетних до батальйону "Кривбас".

На церемонії відкриття пам’ятника родинам загиблих і волонтерам вручили відзнаки Міністерства оборони України "Знак пошани".

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Топ коментарі

  • Elvic Vic
    Очень красиво и без китча .
    Такими должны быть памятники погибшим воякам !
  • Kiy Savicki
    Слава Україні!
    Смерть російським окупантам!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    **
    Ми ідем в невідоме, де чатує скрізь смерть,
    Там, де диму завіси і вогню круговерть.
    Як здолати той клятий вогняний коридор?
    Де стріляють безжально, де стріляють в упор...

    На бортах ми - мішені. Черги з куль - точно в ціль.
    Ворог, з крові скажений, шле вогню заметіль.
    І сповзають "мішені " по бортах до землі,
    Вічний спокій відчути у земному теплі.

    Кулі рясно мов злива. І зневага і лють,
    І пройти коридор нам ніяк не дають.
    І тремтіли в руках перегріті стволи,
    Пробивалися люто, крок за кроком ішли.

    Чи проб'ємось ? Чи зляжем? Та потрібно іти!
    Чи бігом, де можливо, чи натужно повзти.
    Чуєш , земле, як б'ються українські сини?
    Ти прикрий їх,чим можеш, від страхіття війни!

    Хилить сонях голівки до самої землі,
    Щоби нас приховати у вогненній імлі.
    Шиють простір над нами навкруги трасери,
    І осколків рої б'ють безжально згори.

    Пили воду з землею - це факти живі,
    Захлинались від ран, у багряній крові…
    Та пройшли! Не зігнулись, xоч багато злягло,
    І темніло від горя материнське чоло…

    автор - боєць АТО "Коваль" (Рівно)
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