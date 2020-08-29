Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підвищення з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати до 5 тис. грн.

Про це, повідомила пресслужба Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" № 822-ІХ, який парламент ухвалив на позачерговій сесії 25 серпня 2020 року.

Глава держави ініціював цей закон з метою покращення якості життя громадян за рахунок підвищення рівня доходів працюючого населення.

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Нагадаємо, глава держави заявляв, що підвищення мінімальної зарплати з вересня 2020 року – це лише перший етап. Як передбачається, другим етапом стане підвищення з 2021 року до 6 тис. грн, а впродовж наступного року мінімальна заплата зросте до 6,5 тис. грн.

"Це ті кроки, які ми можемо зробити у напрямку достойного рівня життя українців. З підвищенням мінімальної заробітної плати зростуть і доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, вихователів, соцпрацівників, оскільки їхні посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, а також медиків", – зазначив Володимир Зеленський.

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З урахуванням зростання мінімальної зарплатні Кабінет Міністрів 26 серпня ухвалив рішення про підвищення з 1 вересня цього року розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників бюджетної сфери до 2225 грн.

Додаткові видатки на оплату праці через підвищення розмірів мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника 1-го тарифного розряду ЄТС забезпечено за рахунок економії бюджетних видатків, передбачених у бюджеті на обслуговування державного боргу.