Учням 1-4 класів не обов'язково носити маски в школах, - Степанов

Діти можуть вчитися навіть в умовах, коли в Україні зростає кількість хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це заявив розповів в інтерв'ю Радіо Свобода міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вважаємо, що діти за умови дотримання тих правил, які встановлені, можуть спокійно навчатися, ходити до школи. Ми достатньо чітко прописали ці правила. Наприклад, дітям з 1-го по 4 клас – не потрібно обов’язкового носіння масок у школах… По-перше, складніше їх одягнути в маску, особливо маленьку дитину. По-друге, вони мають зовсім інший відсоток захворюваності, вони набагато менше хворіють. Знову ж таки, щоб поєднати нормальне життя, з одного боку, а з іншого – безпечні умови навчання, то ми дійшли такого висновку", – вказав міністр.

Водночас, за словами Максима Степанова, учні повинні дотримуватися дистанції "максимально, як тільки це можливо".

"На уроках можна не користуватися масками, лише коли вони виходять на перерву. І просто батьки, заради здоров’я своєї дитини, щоб вона не захворіла, – покладіть їй масочку", – наголосив міністр охорони здоров’я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти визначилося з темою першого уроку в школах України: розвінчання міфів про COVID-19 і правила гігієни

Нагадаємо, з 1 вересня в школу підуть всі діти, крім регіонів, що потрапили в "червону зону" карантину.

Міністерство освіти і науки України оприлюднило нові вимоги Міністерства охорони здоров'я щодо навчання під час карантину.