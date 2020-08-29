Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос. ДОКУМЕНТ
Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що 25 серпня законом відновили Військову прокуратуру, а через 4 дні "жахливим військовим розгромом закінчився Іловайськ та 5 вересня розпочався нескінченний Мінськ з його дикими вимушеними домовленостями".
"30 серпня 2014 року на всій відстані з Іловайська до Києва було готовими дати бій аж 168 ( це зафіксована у справі правда!!) бійців ЗСУ, залишків Беркуту та не строковиків Нацгвардії лише зі стрілецькою зброєю на старих ЗІЛах. Вдумайтесь - 168 автоматників на майже 700 км відстані можливого російського марш-кидка. Цього ж 5 вересня 2014 у лісопосадці за 15 км від Іловайська я, тоді ще не генерали Григорій Остафійчук та Руслан Баранецький (нині 1-й заступник голови СБУ), головний слідчий у справі Олег Марущак та ще один військовий прокурор допитували генерала Хомчака і всіх уцілілих та не поранених, хто вижив і не втратив глузд при відході", - повідомив Матіос.
За його словами, справу закінчено, але матеріали в суд не спрямовані, "тому що повна правда про війну, а не власний піар на трагедії, не цікава нікому".
Матіос також процитував висновки про Іловайськ:
"Наймасштабніше вторгнення на територію України у районі Іловайська відбулось у ніч із 23 на 24 серпня 2014 року з території Росії. Сили вторгнення ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно–тактичних груп:
3500 осіб особового складу; до 60 танків;
до 320 БМД (БМП);
до 60 гармат;
до 45 мінометів;
5 ПЗРК.
Згідно з отриманими слідством даними критичне співвідношення військових сил України у районі Іловайська з підрозділами ЗС РФ та формуваннями терористичних організацій "ДНР", "ЛНР" складало:
особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11;
бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15;
"Гради" - 1 до 24.
Водночас угруповання ЗС РФ вздовж східної ділянки державного кордону України нараховувало:
35 батальйонно-тактичних та ротно-тактичних груп;
не менше 45100 військовослужбовців;
до 160 танків;
1360 БМП (БТР);
350 одиниць артилерії;
130 одиниць реактивних систем залпового вогню;
192 бойових літаків;
137 вертольотів".
Він також повідомив, що з матеріалами експертизи у справі Іловайська з 2016-го до 2019 року добровільно ознайомилося 16 нардепів минулого скликання, з нинішнього парламенту - жодного.
"На моє пряме письмове звернення до Верховного Головнокомандувача про необхідність спрямування справи щодо Іловайської трагедії до суду публічну відповідь суспільству "дав" виявляється "проклятий" ще у 2014-му Зеленським генпрокурор Рябошапка.
Рівно через 20 днів після призначення на посаду він ліквідував всі підрозділи ГПУ, які займалися цими розслідуваннями", - підкреслив Матіос і доклав до посту відповідний наказ.
За його словами, чинні на той час у складі військової прокуратури "управління війни" та "управління з розслідування злочинів на окупованих територіях" з 69 слідчих і прокурорів були в один день ним ліквідовані.
Взамін створений (фактично зі скандалом від Рябошапки збережений) Гюндузом Мамедовим департамент війни та окупованого Криму зараз має некомплект 40% прокурорів з 50 штатних одиниць",- зазначив колишній військовий прокурор.
Він також повідомив, що Офіс Генпрокурора другий рік "звітує про цю трагедію нашими старими дослівними текстами".