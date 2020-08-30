"Відволікання уваги". Держдеп США відреагував на заяву Путіна про те, що ПВК Вагнера в Білорусі - спецоперація України та США

Росія використовує найманців у всьому світі, щоб підтримати автократів і посіяти хаос. Це робиться Москвою з метою продемонструвати свою "глобальну міць".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у відповідь на прохання Української служби "Голосу Америки" президента Росії Володимира Путіна про те, що затримання у Білорусі бойовиків ПВК "Вагенра" було операцією спецслужб України та США, речниця Держдепартаменту Морган Ортагус зробила наступну заяву:

"Нам відомо про повідомлення про дворушницьке використання Росією маріонеточних сил. Ці історії відволікають увагу від справжньої проблеми, яка полягає у тому, що Росія використовує ці сили для приховування власних наполегливих зусиль поставити уряди інших країн у незручне становище, посилити розбрат всередині країн, підтримати автократів, та загалом сіяти хаос, щоб дати Росії можливість впливати на події глобально. Відкриті зусилля Росії позбавити народ Білорусі суверенних прав є неприйнятними", - заявила речниця Державного департаменту США.

Вона підкреслила, що США "підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Білорусі. "Ми підтримуємо право народу Білорусі на самовизначення і вибір своїх лідерів за допомогою дійсно вільних і справедливих виборів, під незалежним наглядом і без неналежного впливу російських служб безпеки".

"Нахабне використання Москвою найманців ПВК "Вагнера" в цілому світі збагачує російську еліту, завдаючи шкоди країнам, у яких вона працює. Використання Росією кампаній впливу для ослаблення супротивників та приглушення голосу народу є неприйнятним", - заявила Ортагус.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських і українських спецслужб.