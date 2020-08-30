"Слуга народу" Арахамія анонсував кадрові перестановки в економічному блоці Кабміну

У двох-трьох міністерствах восени відбудуться ротації. Очікується, що прийдуть люди, "які не просто мають баченням і програмами", а "можуть їх швидко імплементувати в життя".

Про це глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Я не відкидаю, гадаю, що восени точно можуть бути якісь ротації в окремих міністерствах. Два-три міністерства, думаю. Які, казати не буду, а то люди зовсім перестануть працювати", - сказав Арахамія.

За його словами, йдеться про ротації в економічному блоці.

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"У нас же люди найбільше якраз незадоволені економічним блоком. Потрібні люди, які не просто мають баченням і програмами, а які можуть їх швидко імплементувати в життя. У нас найбільша біда - величезна бюрократія у всіх процесах", - сказав нардеп.