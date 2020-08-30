Окупанти вчора двічі порушували домовленості у межах перемир'я, втрат немає

Російські найманці за минулу добу двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"29 серпня з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 2 порушення досягнутих угод. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в ранковому зведенні в неділю.

Зокрема, вранці з боку тимчасово непідконтрольної Ужівки противник проводив інженерні роботи в бік українських позицій поблизу населеного пункту Водяне. А після обіду російські найманці здійснили неприцільні постріли зі стрілецької зброї поблизу Зайцевого.

"Від початку поточної доби, 30 серпня, на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів зберігалася тиша, обстрілів із боку противника не зафіксовано. Серед наших захисників немає військових втрат і поранень", - додали в штабі.

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