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Суд заарештував шістьох жителів Дніпра, підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині

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Суд заарештував шістьох жителів Дніпра, підозрюваних у нападі на автобус на Харківщині
Київський райсуд Харкова взяв під варту шістьох жителів Дніпра, підозрюваних у нападі зі стріляниною на автобус поблизу Люботина ввечері 27 серпня, і продовжує розглядати клопотання про обрання запобіжних заходів іншим підозрюваним.

Про це повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Обрали (запобіжний захід. - Ред.) шістьом - утримання під вартою без застави. Сьогодні ще трьом планується", - сказав Чубенко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 27 серпня в районі Люботина під Харковом було обстріляно мікроавтобус. Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа заявив, що в автобусі були його соратники.

Поліція повідомила, що внаслідок обстрілу поранено 2 осіб.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що нападників затримали і опублікував їхні фотографії.

Відомості про те, що трапилося, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) і ч. 15 п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (замах на вбивство двох і більше осіб із хуліганських спонукань, вчинене за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Того ж вечора поліція затримала 14 осіб у Красноградському районі Харківської області. Всім їм оголошено про підозру за ч. 4 ст. 296 і ч. 15 п. 1, 7, 12  ч. 2 ст. 115 КК України.

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Топ коментарі

  • Bil Krykiv
    Зебіли! Чому арештувли?! За те що гамселили ворогів України!? Та цих дроченців ківенят повісити мало, на кіл їх і вся розмова.
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Партия ОПЗЖ должна быть запрещена как вражеская терористическая предательская рассийская организация.Все эти маргиналы, предатели - Рабиновичи,Медведчуки должны сидеть в тюрьме пожизненно и работать кувалдой .С полной конфискацией награбленного имущества и активов . Вместе с детьми и жёнами как пособники рассийской терористической организации.
  • 5 копійок
    Нехай зажопники знають що по їхньому не буде.
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