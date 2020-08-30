В Україні за добу 2 096 нових випадків COVID-19, померли 35 осіб, видужали 596

В Україні станом на ранок неділі, 30 серпня, зафіксовано 2 096 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 29 серпня, повідомлялося про рекордні від початку епідемії 2 481 новий випадок за добу, 28 серпня - про 2 438 нових випадків, 27 серпня - про 1 974, 26 серпня - про 1 670, 25 серпня - про 1 658, 24 серпня - про 1 799, 23 серпня - про 1 987, 22 серпня - про 2 328 нових інфікованих за добу.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 119 074 особи, померло від початку пандемії 2 527 осіб (за добу 35), видужали 56 734 (за добу 596).

Наразі в Україні на COVID-19 хворіють 59 813 осіб, що на 1 465 більше, ніж днем ​​раніше. Тож кількість активних хворих в Україні перевищує кількість тих, хто одужав.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано в Харківській (198), Львівській (188), Одеській (173), Івано-Франківській (171), Тернопільській (160), Чернівецькій (148) і Хмельницькій (105) областях, а також у Києві (109).

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