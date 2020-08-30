Україна має 4 714 апаратів ШВЛ, цього більше, ніж достатньо, - Степанов

В Україні із запасом вистачає апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ) для хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми говоримо про кількість ШВЛ, якими наразі забезпечена наша країна в тих лікарнях, які ми виділили під COVID-19 (це 35 тис. ліжок), то це 4 714 апаратів штучної вентиляції легенів. Це більше, ніж достатньо", - сказав він.

За словами міністра, на ранок 27 серпня (інтерв'ю записувалося цього дня) в лікарнях для інфікованих COVID-19 перебувало 6 505 пацієнтів, із них 199 були підключені до апаратів ШВЛ.

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Глава МОЗ підкреслив, що штучна вентиляція легенів - не засіб лікування.

"Це така необхідність, коли розвивається дихальна недостатність, коли без ШВЛ людина не може жити. Звичайно, це дуже важкий перебіг хвороби і дуже висока летальність пацієнтів, яких підключено до ШВЛ", - пояснив Степанов.