"Слуга народу" вимагає у НАБУ роз'яснень про причини багаторічних спекуляцій у справі "Роттердам +"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) має пояснити причини майже чотирирічних спекуляцій навколо справи "Роттердам +", а не перекладати провину за провал розслідування на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) або Службу безпеки України (СБУ).

Про це заявила нардепка Людмила Буймістер на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Днями САП закрила справу щодо "Роттердам+", бо від НАБУ не було доказів. Збитки, про які так гучно заявлялось, так і не довели. Майже 4 роки спекуляцій, після яких дуже важко пояснити суспільству, хто ж помилявся, хто брехав. Замість пояснень маємо перекидання відповідальності на САП та СБУ, що є комфортною тактикою щодо будь-якої проваленої слідчими справи",- заявила нардепка.

Вона додала, що НАБУ має відзвітувати про провалену справу, зокрема і перед президентом.

Водночас Буймістер сподівається, що ситуація довкола рішення Конституційного Суду щодо повноважень директора НАБУ буде вирішена цивілізовано і не завдасть Українці репутаційних збитків.

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Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів заподіяння збитків.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена з ініціативи НАБУ і сторони захисту, не підтвердила заподіяння збитків. Термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли спрямувати справу до суду і зупинили розслідування на невизначений термін.

Розслідування у справі "Роттердам +" розпочалося у березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Витрати бюджету на їхню роботу оцінюються у 96 млн грн.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля під час встановлення прогнозованої оптової ціни електроенергії суто для промислових споживачів у період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формулу було скасовано з 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії.