У Києві за добу кількість хворих на COVID-19 зросла на 109 осіб, 9 померли, - Кличко. КАРТА
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У Києві за минулу добу лабораторно підтверджено 109 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією.
Про це міський голова столиці Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Друзі, коронавірус за минулу добу виявили у 109 жителів Києва. Знову велика кількість летальних випадків - померло 9 осіб", - написав він.
Серед нових хворих 54 жінки віком від 19 до 83 років, 52 чоловіки віком від 20 до 84 років, 2 дівчинки 6 і 7 років та 2-річний хлопчик.
Крім того, захворіли 6 медиків.
До лікарень госпіталізували 27 пацієнтів. Решта - на самоізоляції під контролем лікарів
Одужали за добу 90 осіб. Загалом коронавірус подолали 4 319 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 22, у Дніпровському - 20 і у Святошинському районі - 17 випадків.