За добу в ЗСУ на COVID-19 захворіли 37 осіб, 6 одужали, - Командування Медсил
Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Із загальної кількості хворих за добу до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 6 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 4 військовослужбовці, Миколаївський військовий госпіталь - 1 військовослужбовець і Конотопська ЦРЛ - 1 військовослужбовець), - йдеться в повідомленні.
31 хворий лікується вдома під наглядом лікарів.
"Київська область - 17 військовослужбовців і 12 працівників ЗС України, Львівська область - 1 військовослужбовець, Черкаська область - 1 співробітник ЗС України", - повідомили в Командуванні Медсил.
Всі хворі перебувають у задовільному стані і отримують необхідне лікування.
За даними Командування Медсил, загалом за час пандемії у лавах ЗСУ одужали 1 тис. 66 осіб, померло 6.
Днем раніше повідомлялося про 1 тис. 58 тих, хто одужав, і 602 активні випадки хвороби. Отже, за добу у лавах ЗСУ одужали 6 людей, а кількість хворих збільшилася на 31. Летальних випадків за минулу добу не було.
На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебуває 706 осіб, у 87 із них термін ізоляції закінчується в найближчі три дні.