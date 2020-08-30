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МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов

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МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я рекомендує освітнім установам проводити заняття просто неба.

Про це на брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Також МОЗ рекомендує розводити початок навчання в часі. Наприклад, початкова школа починає перший урок о 8:30, а старша о 8:45, що дозволить знизити ймовірність контактів різних вікових груп між собою. Також міністерство радить розводити різні вікові групи на різні поверхи школи.

Степанов нагадав, що в рекомендаціях міністерства за формою навчання чітко визначено, що дистанційне навчання рекомендується тільки для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.

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МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов 01
МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов 02

Топ коментарі

  • Яр Холодний
    На заняття приходить зі своїми парасольками, в дощовиках і гумових чоботях, а взимку - в кожухах і валянках...
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    А если дождь? Мля не проще сделать нормальное он-лайн обочение? Или тогда просто учетиля не будут собирать поборы на уборщиц и шторы!
  • Amber
    Степанова потрвбно посадити під відкритим небом і напіхати під дихало , за такі поради 🤣
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