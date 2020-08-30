МОЗ рекомендувало школам і вишам проводити заняття просто неба, - Степанов
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Міністерство охорони здоров'я рекомендує освітнім установам проводити заняття просто неба.
Про це на брифінгу повідомив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Також МОЗ рекомендує розводити початок навчання в часі. Наприклад, початкова школа починає перший урок о 8:30, а старша о 8:45, що дозволить знизити ймовірність контактів різних вікових груп між собою. Також міністерство радить розводити різні вікові групи на різні поверхи школи.
Степанов нагадав, що в рекомендаціях міністерства за формою навчання чітко визначено, що дистанційне навчання рекомендується тільки для "червоного" рівня епідемічної небезпеки.