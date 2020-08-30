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Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву

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Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву
Президент держави-агресора Володимир Путін зателефонував "президенту" Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, щоб привітати того з днем народження.

Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час телефонної розмови Володимир Путін тепло привітав президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з днем ​​народження", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі зазначили, що Путін і Лукашенко підтвердили "обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва і розширення взаємовигідної співпраці".

"Домовлено найближчими тижнями провести зустріч у Москві", - також сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    Лукашенко "в ближайшие недели" полетит к Путину в Москву - Цензор.НЕТ 5270
  • Григорий Иванов 61056999
    Сосать,сосать и ещё раз сосать!!!
  • Андерсен a4cbf7de
    Лука поедет в Москву юридически оформить аншлюс и при этом попытаться ( что будет при нынешнем положении вещей очень сложно) что то выторговать лично для себя и Коли ( и других членов семьи) Теперь правда это уже будет разговор не между" царем и удельным князьком", а разговор между помещиком и дворовым холопом. Ну где то так.
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