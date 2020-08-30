Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву
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Президент держави-агресора Володимир Путін зателефонував "президенту" Олександру Лукашенку, який захопив владу в Білорусі, щоб привітати того з днем народження.
Про це повідомляє пресслужба Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час телефонної розмови Володимир Путін тепло привітав президента Республіки Білорусь Олександра Лукашенка з днем народження", - сказано в повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що Путін і Лукашенко підтвердили "обопільний настрій на подальше зміцнення російсько-білоруського союзництва і розширення взаємовигідної співпраці".
"Домовлено найближчими тижнями провести зустріч у Москві", - також сказано в повідомленні.