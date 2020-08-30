Потрібна загальна амністія та особливий статус усього Донбасу, - представник України в ТКГ Фокін
Про це він сказав в інтерв'ю проросійському інформаційному ресурсу "Страна", інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, щоб припинити війну і вберегти життя бійців і командирів, моя позиція - потрібно оголосити загальну амністію, провести вибори, вирішити питання особливого статусу окремих районів, а краще всього Донбасу", - сказав Фокін.
Він вважає, що "і з того боку, і з іншого боку було скоєно багато злочинів".
На думку Фокіна, на переговорах в рамках Тристоронньої контактної групи слід дотримуватися політики взаємних поступок.
"Саме в розмові з російською стороною і представниками Донбасу ми маємо домогтися взаємних поступок. Якщо ми погодимося з їхньою вимогою загальної амністії, вони, думаю, підуть нам назустріч і відмовляться від вимоги міняти Конституцію для спецстатусу", - пояснив Фокін.
"Є ж ще одна сторона, критично налаштована до всього, що ми робимо, і всіляко заважає укладенню миру на Донбасі. Це люди, які вважають навіть режим тиші кроком до капітуляції", - додав він.
Раніше жоден із представників української влади і жодна офіційна особа, уповноважена представляти Україну на переговорах у Тристоронній контактній групі, не говорили про те, що особливий статус може бути надано не лише окупованим територіям, а й усій Донецькій та Луганській областям.