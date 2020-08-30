На Донбасі від опівночі тихо
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Від початку доби російські найманці жодного разу не обстріляли позиції захисників України.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Від початку поточної доби станом на 12:00 порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було, на всіх ділянках фронту спостерігається тиша", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що ситуація в районі проведення операції залишається повністю контрольованою українським військовими, а підрозділи, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов повного і всеосяжного режиму припинення вогню.