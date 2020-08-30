Москва хоче отримати від Берліну результати аналізів Навального
Про це пише видання Welt am Sonntag, інформує Цензор.НЕТ.
Запит про правову допомогу Росія відправила Німеччині у четвер, 27 серпня. Якщо запит буде схвалено, прокуратура Берліну долучиться до розслідування отруєння російського опозиціонера.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебуває в комі.
Точний діагноз політика невідомий, імовірно, він постраждав від отруєння, можливо, сильним галюциногенним препаратом.
Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш стверджує, що напередодні опозиціонер не вживав алкоголь, а вранці нічого не їв, лише випив в аеропорту чай.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини.
24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно.
Наразі російський опозиціонер, як і раніше, перебуває у штучній комі. Його стан стабільний, загрози життю немає.