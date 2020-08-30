Представник України пропонує росіянам більше, ніж вони просять, - "Європейська Солідарність" про заяву Фокіна

Заява першого заступника голови Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна про можливість проведення виборів в ОРДЛО, загальної амністії і "особливого статусу" – це план демонтажу української державності. Якщо в Мінських угодах ідеться про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, Фокін пропонує особливий статус для усього Донбасу. Тож представник України у переговорній групі пропонує росіянам навіть більше, ніж вони просять.

Про це йдеться в заяві пресслужби "Європейської Солідарності", передає Цензор.НЕТ.

"Європейська Солідарність" наголошує, що Україна неподільна. Будь-які зазіхання на територіальну цілісність держави є неприпустимими, а вибори можуть бути проведені тільки після звільнення Донбасу без тиску, а не під дулами автоматів.

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"Позиція української делегації в ТКГ – це питання української державності та національної безпеки. Не можна допустити капітуляції, розхитування ситуації в країні і провокацій подібними заявами. Вкотре вимагаємо від влади негайно оприлюднити позицію української делегації. Замість публікації різноманітних світоглядних позицій Фокіна, який кілька років тому закликав Україну з розумінням поставитися до російської анексії Криму.

"Європейська Солідарність" вимагає негайного усунення Фокіна зі складу українського представництва у ТКГ, інакше ми будемо вважати, що особливий статус для всього Донбасу – це пропозиція Зеленського. І це змусить нас скоригувати ставлення партії до самого президента і зайняти жорсткішу позицію, розуміючи, що саме він є покровителем капітулянтського курсу", - йдеться в заяві.