Яценюк закликав Захід змінити підхід до країн Східної Європи: Їм потрібна реалістичність вступу до ЄС і НАТО

Лідер "Народного фронту", голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк закликав західних партнерів створити спільну місію високого рівня для захисту свободи та демократії у Східній Європі.

Про це він написав у матеріалі для The Financial Times, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту".

"Сьогодні у ставленні до Східної Європи Захід застосовує формулу дотримання певної "соціальної дистанції", і немає різниці, яку вишукану політичну назву цій дистанції дають - чи то "Угода про асоціацію з ЄС", чи "Східне партнерство", - написав він.

На відміну від Заходу, Росія, переконаний Арсеній Яценюк, має цілісне бачення нашого регіону та його важливості: "І в Молдові, і в Україні, та Білорусі Москва намагається встановити ефективний контроль і створити нові плацдарми для розширення свого впливу на Захід. Саме так президент Путін бачить шлях до відродження нового Радянського Союзу, якого він так прагне".

Останні події в Білорусі й велика небезпека, що Білорусь опиниться під російським впливом на невизначений період часу, вимагають дій від Заходу та України, наголосив він: "Час діяти, а не вагатися. Насамперед закликаю Європейський Союз поставитися до громадянського піднесення в Білорусі як до невід’ємної частини європейських процесів та європейської перспективи".

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"Це вимагає перегляду Європейським Союзом ставлення до нашого регіону. Не дивіться на ваших найближчих європейських сусідів із позиції доброзичливого, але екзотичного східного партнерства. Замініть підхід "витягнутої руки" простягнутою рукою. На практиці це означає дати Білорусі, Грузії, Молдові та Україні чіткий сигнал про досяжність мети вступу до ЄС і НАТО та, за умови виконання чітких планів дій, її реалістичність", - підкреслив голова КБФ.

Складовою цих процесів, наголосив він, має стати відмова Західної Європи від будь-яких ілюзій про можливість перезавантаження відносин із Росією: "Таке оновлення неможливе, доки Росією керуватиме авторитарний і корумпований режим Путіна. Замість дипломатичних спроб перезавантажити відносини з Росією, більш важливою та нагальною є потреба посилити тиск і перезавантажити процес мирного врегулювання всіх збройних конфліктів, розгорнутих Москвою в нашому регіоні".

"Щодо України, то слід відмовитися від ілюзії, начебто можна досягти миру на Донбасі, доки Крим залишається під російською окупацією. Ці питання не можуть залишатися розмежованими. У питанні Донбасу Кремль націлений на виснаження України та Заходу, пропонуючи незначні тактичні поступки та розраховуючи на поступливість Києва. Без звільнення Криму не буде звільнено території Донецької та Луганської областей. Саме такою є ця послідовність, а не навпаки", - наголосив він.

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Нового комплексного підходу, на переконання Арсенія Яценюка, потребують процеси мирного врегулювання в Грузії та Молдові.

Він закликав офіційний Київ та західних партнерів ініціювати проведення зустрічі високого рівня "для формування нового підходу до вирішення "заморожених конфліктів" у нашому регіоні".

Голова КБФ також наголосив на важливості інвестицій та фінансової підтримки нашого регіону від західних партнерів. Зокрема, на його переконання, держави регіону мають бути запрошені до членства в Ініціативі "Трьох морів" та до інших інфраструктурних проєктів.

"Потрібно створити регіональний фонд для протидії антизахідній пропаганді та для захисту свободи слова", - наголосив він.

"Зрештою для нашого регіону необхідна солідарна підтримка з боку США та ЄС. Закликаю наших партнерів створити спільну місію високого рівня на захист свободи і демократії у Східній Європі. Головною метою такої місії має бути створення єдиного бачення, як продовжити процес історичного об’єднання Європи, її звільнення від загроз авторитаризму, зовнішньої агресії та зневаги до свободи людини і націй", - додав він.

"Нам потрібен новий план для Східної Європи. Його поява – в інтересах Східної Європи та загалом усього Заходу, який прагне стабільності у такому непевному світі", - підкреслив Яценюк.