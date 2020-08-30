Новини • Революція в Білорусі

Білоруські військові відпрацьовують ліквідацію "умовного противника" із Заходу, - Міноборони

4 45435
Білоруські військові відпрацьовують ліквідацію "умовного противника" із Заходу, - Міноборони
Комплексне тактичне навчання зі зведеним угрупованням військ на Гродненському напрямку вступило в активну фазу.

Про це повідомило Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

"На другий день навчання театр бойових дій перемістився в район переправи через річку Німан, де зайняла оборону танкова рота окремого гвардійського танкового батальйону. За задумом, противник перейшов державний кордон і прямував до переправи", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Навчання проводяться під керівництвом командувача військами Західного оперативного командування генерал-майора Віктора Гулевича.

До цього, в перший день навчання, в операцію із боротьби з диверсійно-розвідувальними групами і незаконними збройними формуваннями противника поблизу державного кордону вступили військовослужбовці 103-ї Вітебської повітряно-десантної бригади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дівчата в Мінську принесли Лукашенку гарбузи: "Любімая цябе не хоча!" ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Белорусские военные отрабатывают ликвидацию "условного противника" с Запада, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3689
  • Valery Greff
    Другими словами, повернувшись фронтом к Западу, они готовятся принять кацапов себе (извините) в зад? Белорусские военные отрабатывают ликвидацию "условного противника" с Запада, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6985
  • Гыг с Вами
    гола,боса,необучена-это плохо...
    но горазда хуже когда одета,обута,обучена-но заодно с ворогом... Білоруські військові відпрацьовують ліквідацію "умовного противника" з Заходу, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1611.
    или когда против собственного народа...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини