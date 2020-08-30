Білоруські військові відпрацьовують ліквідацію "умовного противника" із Заходу, - Міноборони
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Комплексне тактичне навчання зі зведеним угрупованням військ на Гродненському напрямку вступило в активну фазу.
Про це повідомило Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.
"На другий день навчання театр бойових дій перемістився в район переправи через річку Німан, де зайняла оборону танкова рота окремого гвардійського танкового батальйону. За задумом, противник перейшов державний кордон і прямував до переправи", - йдеться в повідомленні Міноборони.
Навчання проводяться під керівництвом командувача військами Західного оперативного командування генерал-майора Віктора Гулевича.
До цього, в перший день навчання, в операцію із боротьби з диверсійно-розвідувальними групами і незаконними збройними формуваннями противника поблизу державного кордону вступили військовослужбовці 103-ї Вітебської повітряно-десантної бригади.