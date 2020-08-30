Турчинов: Якщо Фокіна та Кравчука не буде негайно відкликано з ТКГ, це означатиме, що вони озвучують узгоджені з владою тези

Якщо Фокін і Кравчук не будуть негайно відкликані з ТКГ та проти них не будуть відкриті кримінальні справи, – це означатиме, що вони озвучують узгоджені тези "зеленої влади".

Так прокоментував Олександр Турчинов заяву представника президента у Тристоронній контактній групі Вітольда Фокіна про необхідність надання особливого статусу всьому Донбасу, а також про те, що "обидві сторони вчиняли злочини", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Це – прояв не просто старечого маразму. Це демонстративний перехід довіреної особи Зеленського на бік країни-агресора та протягування антидержавницької позиції, що відображає стратегічні інтереси Путіна", – зазначив Турчинов.

"Хочу запитати у представників Зеленського в ТКГ, які злочини вчиняли українські військові на Донбасі, захищаючи та звільняючи рідну землю ціною власного життя? Невже фокіни, кравчуки та ті, хто за ними стоїть, сподіваються, що Україна віддасть Путіну весь Донбас, який російські війська не змогли захопити силою?" - наголосив він.

Турчинов пояснив, що якщо Фокін і Кравчук не будуть негайно відкликані з ТКГ та проти них не будуть відкриті кримінальні справи, – це означатиме, що вони озвучують узгоджені тези "зеленої влади". "В такому разі, подібне вимагатиме адекватного реагування на ці події мільйонів українців, що готові захищати свою країну", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше заступник голови української делегації в ТКГ Вітольд Фокін заявив, що особливий статус слід надати не тільки окупованим територіям, а й всьому Донбасу.

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