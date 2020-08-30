ЦВК оголосила з 5 вересня початок виборчого процесу місцевих виборів в Україні

Центральна виборча комісія України оголосила з 5 вересня 2020 року розпочало виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК 30 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на відділ взаємодії із засобами масової інформації секретаріату ЦВК.

"При цьому взято до уваги Постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 року "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році", постанови ЦВК від 8 серпня 2020 року № 160 "Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року", № 161 "Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року" та від 14 серпня 2020 року № 176 "Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року, - йдеться у повідомленні.

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Окрім того, Комісія внесла зміни до своєї постанови від 8 серпня 2020 року № 163 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", виклавши вказаний Календарний план у новій редакції.