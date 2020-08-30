Новини • Окуповані території - Крим і Донбас

Росія має припинити зазіхання на основні свободи в окупованому Криму, - посольство США

1 17111
Росія має припинити зазіхання на основні свободи в окупованому Криму, - посольство США
Американські дипломати закликали російську владу звільнити незаконно ув'язнених українців в окупованому Криму.

Відповідну заяву Посольство США в Україні опублікувало в твіттері 30 серпня, в Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, пише Цензор.НЕТ.

"У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми закликаємо Росію припинити посягання на основні свободи у Криму, звільнити українців, яких вона протиправно ув'язнила, щоб помститися за мирне інакомислення, та припинити кампанію призову кримчан до російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Росія має припинити зазіхання на основні свободи в окупованому Криму, - посольство США 01

Також читайте: Французького підполковника звинувачують у шпигунстві для Росії

Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту звернути увагу на факти зникнення і викрадення людей на території окупованого Криму і окупованій частині Донбасу.

За даними активістів, з моменту окупації Криму до 2019 року на півострові зникли 44 людини, 15 вважаються зниклими безвісти.

Топ коментарі

  • Дмитро Піталов
    Что за хрень??? Рашка должна валить от туда и платить репарации!!!
  • Andy Jumeirach
    с 2014 года выражение "дипломаты призвали российские власти" равно абсолютному нулюИсточник: https://censor.net/ru/n3216637
  • Timer X
    Свинособак не вмовляють..
    Мантри на них не діють..
    Тільки повний зашквар!!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини