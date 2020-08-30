Росія має припинити зазіхання на основні свободи в окупованому Криму, - посольство США

Американські дипломати закликали російську владу звільнити незаконно ув'язнених українців в окупованому Криму.

Відповідну заяву Посольство США в Україні опублікувало в твіттері 30 серпня, в Міжнародний день жертв насильницьких зникнень, пише Цензор.НЕТ.

"У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми закликаємо Росію припинити посягання на основні свободи у Криму, звільнити українців, яких вона протиправно ув'язнила, щоб помститися за мирне інакомислення, та припинити кампанію призову кримчан до російських збройних сил", - йдеться в повідомленні.

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Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту звернути увагу на факти зникнення і викрадення людей на території окупованого Криму і окупованій частині Донбасу.

За даними активістів, з моменту окупації Криму до 2019 року на півострові зникли 44 людини, 15 вважаються зниклими безвісти.