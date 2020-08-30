Лукашенко знову з'явився на публіці з автоматом у руках. ФОТО
Видання стверджує, що отримало цю фотографію від прессекретаря Лукашенка у відповідь на питання про його місце перебування, інформує Цензор.НЕТ.
На фото видно, що Лукашенко йде територією перед палацом Незалежності. На ньому біла сорочка і бронежилет, в руках - автомат. Навколо - інші люди, один з них у камуфляжній формі і з рацією.
Фото опублікували 30 серпня о 18:11. На момент публікації знімка над палацом падав дощ, на фотографії світить сонце.
Це вже друга поява Лукашенка зі зброєю перед камерами. Тиждень тому, 23 серпня, "президент" Білорусі під час протестів літав над Мінськом на вертольоті в бронежилеті і з автоматом Калашникова в руках.
З Лукашенком тоді був його 15-річний син Микола, в руках підліток тримав автомат. Пізніше член президії координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова заявила, що опозиція вимагає від правоохоронних органів з'ясувати, як автомат потрапив в руки неповнолітнього.