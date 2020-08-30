Лукашенко знову з'явився на публіці з автоматом у руках. ФОТО

Російське державне інформагентство "РИА Новости" опублікувало фотографію "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з автоматом в руках.

Видання стверджує, що отримало цю фотографію від прессекретаря Лукашенка у відповідь на питання про його місце перебування, інформує Цензор.НЕТ.

На фото видно, що Лукашенко йде територією перед палацом Незалежності. На ньому біла сорочка і бронежилет, в руках - автомат. Навколо - інші люди, один з них у камуфляжній формі і з рацією.

Фото опублікували 30 серпня о 18:11. На момент публікації знімка над палацом падав дощ, на фотографії світить сонце.

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Це вже друга поява Лукашенка зі зброєю перед камерами. Тиждень тому, 23 серпня, "президент" Білорусі під час протестів літав над Мінськом на вертольоті в бронежилеті і з автоматом Калашникова в руках.

З Лукашенком тоді був його 15-річний син Микола, в руках підліток тримав автомат. Пізніше член президії координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова заявила, що опозиція вимагає від правоохоронних органів з'ясувати, як автомат потрапив в руки неповнолітнього.



