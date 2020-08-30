Новини • Революція в Білорусі

Лукашенко знову з'явився на публіці з автоматом у руках. ФОТО

38 363210
Лукашенко знову з'явився на публіці з автоматом у руках. ФОТО
Російське державне інформагентство "РИА Новости" опублікувало фотографію "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, з автоматом в руках.

Видання стверджує, що отримало цю фотографію від прессекретаря Лукашенка у відповідь на питання про його місце перебування, інформує Цензор.НЕТ.

На фото видно, що Лукашенко йде  територією перед палацом Незалежності. На ньому біла сорочка і бронежилет, в руках - автомат. Навколо - інші люди, один з них у камуфляжній формі і з рацією.

Фото опублікували 30 серпня о 18:11. На момент публікації знімка над палацом падав дощ, на фотографії світить сонце.

Лукашенко знову зявився на публіці з автоматом у руках 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко "найближчими тижнями" полетить до Путіна в Москву

Це вже друга поява Лукашенка зі зброєю перед камерами. Тиждень тому, 23 серпня, "президент" Білорусі під час протестів літав над Мінськом на вертольоті в бронежилеті і з автоматом Калашникова в руках.

З Лукашенком тоді був його 15-річний син Микола, в руках підліток тримав автомат. Пізніше член президії координаційної ради білоруської опозиції Марія Колесникова заявила, що опозиція вимагає від правоохоронних органів з'ясувати, як автомат потрапив в руки неповнолітнього.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    клоун
  • Психиатрическая больница No1
    Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках - Цензор.НЕТ 2887
  • Андрей Стадник
    Лукашенко опять появился на публике с автоматом в руках - Цензор.НЕТ 1715
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини