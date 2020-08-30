Новини • Агресія Росії проти України

Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист. ВIДЕО

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Найманець з позивним Злий - один із затриманих в Мінську членів ПВК Вагнера - розповів про те, що з ними сталося в Білорусі і хто саме їх затримував.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на російський військовий youtube-проєкт WarGonzo.

За словами терориста, його разом з ще 32 найманцями затримали білоруська служба "Альфа" і КДБ в Мінську в 6 ранку 29 липня.

"Версія наша така, що українські спецслужби вирішили якомога більше росіян - причетних і непричетних до Донбасу, причетних навіть просто до Сирії, навіть не причетних ні до того, ні до іншого, а просто співробітників якихось органів РФ - витягнути на територію України для подальшого обміну. ​​Ми впевнені, що це все зробила спецслужба України за підтримки якоїсь третьої країни", - розповів "вагнерівець".

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Пізніше затриманих відвезли в місцеве РУВС, звідки почали водити на допити до Комітету держбезпеки Республіки Білорусь. У затриманих з'ясовували, які їм дали завдання в Республіці Білорусь, де схрони зброї. Також їм повідомили, "що у них, нібито, є рознарядка 15 осіб посадити, а всіх інших - відпустити".

При цьому силовики заявляли, що деякі затримані нібито зізналися, що прибули до Білорусі сприяти опозиційним силам на тоді ще майбутніх президентських виборах.

Того, хто говорив, нібито звинуватили в тероризмі. 2-3 дні затриманих протримали в ізоляторі, а після - перевезли до в'язниці №8 у місті Жодіно. Тоді до них пустили російського консула.

"Консул сказав, що поки сам не розуміє, що відбувається, але розуміє одне -  нас підставили", - повідомив терорист.

Вагнерівець зазначив, що з часу затримання до цього моменту їх жодного разу не тримали разом, а пізніше - зібрали в одній великій кімнаті, де зустрілися з сином Лукашенка і начальником Генштабу, як він сказав, Служби безпеки.

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"Ми з ним зустрілися. Він - син, товариш Лукашенко - заявив, що "оскільки не приїхав генпрокурор Російської Федерації і генпрокуратура України, було прийнято рішення главою, президентом Республіки Білорусь повернути вас на батьківщину", - повідомив найманець ПВК Вагнера.

Злий уточнив, що йшлося про старшого сина Лукашенка (у Олександра Лукашенка троє синів: Віктор, 1975 року народження, Дмитро, 1980, Микола, 2004. - Ред.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдеп відповів на заяви Путіна про роль США в затриманні "вагнерівців" у Білорусі: РФ завжди використовує найманців, щоб посіяти хаос

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їхню екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

Російський президент Володимир Путін заявив 27 серпня, що групу росіян, яких затримали в Білорусі як найманців приватної військової компанії, заманили в країну в рамках операції американських і українських спецслужб. В США інформацію спростували.

. В США заявление опровергли.

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Топ коментарі

  • cloud2009 26ea8082
    Юрий Бутусов
    50 хв ·

    "Сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция - нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше - всего Донбасса.... И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений.... Есть же еще одна сторона, критически настроенная ко всему, что мы делаем, и всячески мешающая заключению мира на Донбассе. Это люди, считающие даже режим тишины шагом к капитуляции" - вот заявил сегодня Витольд Фокин - представитель президента Зеленского в Трехсторонней контактной группе в Минске..

    https://censor.net/ru/n3216607
    Недавно я был на фронте и, как обычно, общался там с военнослужащими и добровольцами, которые уже шесть лет "всячески мешают заключению мира на Донбассе" на условиях Путина и которые "считают режим тишины шагом к капитуляции". Я и сам так считаю.
    И потому убежден - заявление Фокина, назначенного Зеленским на переговоры с РФ - это капитуляция перед Путиным и признание оккупации Донбасса и Крыма.
    Зеленский назначил в Трехстороннюю контактную группу близкого к Медведчуку Леонида Кравчука и известного своими антиамериканскими заявлениями Витольда Фокина по представлению главного переговорщика с Москвой - главы ОП Андрея Ермака.
    Теперь понятно, что назначение престарелых Кравчука и Фокина, которым нечего терять, и которые взять готовы на себя любой позор, это не самодеятельность, а подготовленный информационный вброс - причем через пророссийское издание. Несомненно, это сделано по отмашке Офиса президента.
    Если Фокин не будет немедленно уволен из ТКГ, если Зеленский не осудит это провокационное антиукраинское заявление, если Ермак не будет отстранен от ведения переговоров с представителем Путина Дмитрием Козаком - значит, действующее руководство Украины будет искать способы реализовать этот предательский план.
    Значит, объявление прекращения огня на фронте - это не временный шаг, как обещает военное руководство - а попытка без всяких условий сдать Донбасс без сопротивления - как в 1992-м году Молдова сдала России Приднестровье.
    Уверен, что если Зеленский будет пытаться сейчас реализовать "план "Фокина-Ермака" на Донбассе, он встретит широкое сопротивление в обществе. По соцопросам свыше 60% украинцев хотят интеграции в Евросоюз, а около 50 % хотят вступления Украины в НАТО. Перемирие на Донбассе на условиях Путина - это означает навсегда блокаду евроинтеграции и интеграции в НАТО, это закрепление вечной зависимости от Москвы, так как это происходит в Молдове и Приднестровье. Там не стреляют - но там нет никаких системных реформ и нет развития, там Россия подрывает ситуацию изнутри. Попытка власти опереться на маргинальные в обществе пророссийские силы обречена на провал.
    Заявление Фокина, если Зеленский его не опровергнет, будет иметь самые тяжелые последствия для власти, никакого доверия среди защитников Украины к такой власти не будет.
  • Шрек Баблокат
    просто Ермак и Зеленский запретили Венедиктовой ехать в Минск..
    просто Зеленский, Ермак и Венедиктова преступники!!!
  • саша паламарчук
    Син Лукашенка оголосив "вагнерівцям" про висилку в РФ, оскільки "генпрокурор України не приїхала", - звільнений терорист - Цензор.НЕТ 4476
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